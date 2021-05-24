Болельщики «Лилля» эмоционально празднуют чемпионство своей команды в Лиге 1. Видео

Болельщики «Лилля» эмоционально празднуют победу своей команды в чемпионате Франции.
Напомним, в матче заключительного, 38-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на выезде обыграл «Анже» со счётом 2:1. Эта победа позволила подопечным Кристофа Галтье стать чемпионами Франции в сезоне-2020/2021. В 38 матчах первенства «Лилль» набрал 83 очка и занял первое место в турнирной таблице Лиги 1, обогнав ближайшего преследователя — ПСЖ — на одно очко.
Тройку призёров замкнул «Монако» (78). Именно эти клубы представят Францию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Лион», набрав 76 очков, стал четвёртым. «Марсель» с 59-ю набранными очками стал пятым. Они начнут следующий еврокубковый сезон с группового этапа Лиги Европы. Шестым в Лиге 1 стал «Ренн» (58). Он начнёт свой еврокубковый путь с квалификации Лиги конференций
«Лилль» в четвертый раз в своей истории выиграл чемпионат Франции. Ранее это удавалось сделать в 1946, 1951 и 2011 годах.
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