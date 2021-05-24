Головин сыграет в Лиге чемпионов! Но «Монако» едва не упустил третье место

Перед последним туром Лиги 1 на золото претендовали сразу три команды. Лидировал «Лилль» с 80 очками, второе место занимал «ПСЖ» (79 баллов), третье – «Монако» (77). В случае равенства очков решающее значение приобретала разница мячей. При таких раскладах команде Нико Ковача оставалось надеяться только на чудо: достаточно крупное поражение «Лилля», имевшего разницу +40, и проигрыш «ПСЖ» (+55). У самих монегасков было всего +34.

Впрочем, Александр Головин и компания скорее думали о сохранении третьего места, которое давало путёвку в Лигу чемпионов, нежели о титуле. «Лион» отставал от «Монако» всего на очко. После неудач прошлых лет выход в ЛЧ был для монегасков сродни чемпионству.

В первые 20 минут Головин был центральной фигурой на поле. Россиянин, как правило, открывался в левом полуфланге за спинами опорных полузащитников и перед правым центральным защитником «Ланса» (хозяева играли 5-3-2) Жонатаном Гради. Сначала Александр здорово подал со штрафного, а Бенуа Бадьяшиль забил головой, но из небольшого офсайда. Затем наш легионер подхватил мяч, ворвался в штрафную «Ланса» и пробил в ближний угол – рядом со штангой! После этого Головин резким перехватом в центре поля организовал контрвыпад «Монако»: Кевин Фолланд отдал проникающую передачу на Виссама Бен Йеддера, а тот, выйдя один на один, столкнулся с вратарём. Судья не поставил пенальти, VAR поддержал его решение. На исходе четверти часа экс-армеец спас уходящий мяч и выполнил кросс на Желсона Мартинша, чей опасный удар заблокировал защитник. Наконец, ещё через несколько минут Александр выстрелил с подбора из-за штрафной.

Россиянин показывал судье, что соперник сыграл рукой, но на самом деле мяч попал защитнику «Ланса» туда, куда и врагу не пожелаешь. К перерыву на счету Головина было 39 касаний мяча – лучший показатель среди игроков группы атаки монегасков.

«Монако» в первом тайме имел огромное преимущество. Как только команда Ковача теряла мяч, сразу возвращала его себе прессингом (65% владения). «Ланс» попал в мясорубку, однако благодаря везению сохранил 0:0. Монегаски выигрывали и по ударам 12:1 (в створ – 3:0), и по передачам на чужой трети поля (102:40). Плохо обстояло дело только с реализаций. В том числе угловых, которые стабильно исполнял Головин.

После перерыва картина игры не поменялась. «Ланс» слабо напоминал команду, вышедшую на решающий матч в борьбе за еврокубки. Мяч почти не покидал половину поля хозяев – «Монако» давил со страшной силой. Правда, Головин в целом стал чуть менее эффективен. Пока после травмы и перенесённого коронавируса Александру сложно проводить ровно обе половины. Россиянин стал отмечаться в жёстких стыках. Сперва получил по ногам, жонглируя мячом у штрафной «Ланса». Потом, потеряв мяч и организовав контратаку на свои ворота, наш полузащитник въехал на эмоциях в Гради. Фол был на жёлтую карточку, тем не менее судья ограничился внушением. Ковач в этот момент даже спросил у Головина, в порядке ли он… Россиянин показал – всё окей.

К середине второго тайма монегаски подустали (очень уж высокий темп взяли гости), так что «Ланс» смог поднять голову и угрожать ответными атаками. Больше рывков назад вынужден был делать и российский полузащитник. Более того, на 76-й минуте команда Франка Эза создала убойный момент – Секо Фофана пробил в штангу!

После серии замен у «Монако» Головин завершал игру глубже в центре поля. Его итоговая статистика – 74 касания мяча, два неточных удара, два паса под удар, 82% точных передач, два отбора, два перехвата, одна обводка и один заработанный фол. Александр получил 6,88 балла от Whoscored.com – это четвёртая лучшая оценка в составе монегасков.

Но, как ни удивительно, отзывы болельщиков в соцсетях на игру Головина – неоднозначные. Кто-то хорошо оценивает россиянина, кто-то критикует:

Вот, например, картинка про Головина и Желсон Мартинша:

«Как вы хотите забивать с Головиным и Желсоном на флангах? Не говорите мне, что они устали. Они просто плохи».

«Отличные 15 минут от Головина. Он помогает «Монако» прогрессировать, имея свободную роль в зоне за Каюзаком…».

«У нас на поле Бен Йеддер и Головин, а штрафной выполняет Сидибе. Хорошо…».

«Очень разочаровывающий Головин».

«Головин бесполезен, Бен Йеддер – убийца».

«Головин становится всё сексуальнее и сексуальнее, он мне очень нравится».

Очевидно, эмоции болельщиков связаны с результатом. «Монако» не победил, но всё-таки пробился в Лигу чемпионов с третьего места, так как «Лион» уступил дома «Ницце» (2:3). А чемпионом стал «Лилль» – главная сенсация сезона в Лиге 1!