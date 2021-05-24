«Брага» обыграла «Бенфику» в финале Кубка Португалии

«Брага» в финале Кубка Португалии победила «Бенфику» со счетом 2:0.

В добавленное к первому тайме время отличился Лукас Пиазон, а второй мяч на 85-й минуте забил Рикарду Орта. При этом на 17-й минуте встречи «Бенфика» осталась вдесятером после удаления Элтона Лейте, а в конце встречи Пиазон и Адель Таарабт были удалены за драку. Для «Браги» это третий Кубок Португалии в истории.

По итогам чемпионата Португалии «Бенфика» с 76 очками заняла третье место, а «Брага» 64 очками оказалась на четвёртой строчке.

Чемпионом страны с 85 очками стал «Спортинг», а второе место с 80 очками занял «Порту». Эта победа в чемпионате Португалии стала 19-й в истории для «Спортинга». Лидером по количеству завоёванных чемпионств является «Бенфика», которая становилась чемпионом Португалии 37 раз.