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«Брага» обыграла «Бенфику» в финале Кубка Португалии

«Брага» обыграла «Бенфику» в финале Кубка Португалии
Кирилл Горбачинский
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«Брага» в финале Кубка Португалии победила «Бенфику» со счетом 2:0.

В добавленное к первому тайме время отличился Лукас Пиазон, а второй мяч на 85-й минуте забил Рикарду Орта. При этом на 17-й минуте встречи «Бенфика» осталась вдесятером после удаления Элтона Лейте, а в конце встречи Пиазон и Адель Таарабт были удалены за драку. Для «Браги» это третий Кубок Португалии в истории.

По итогам чемпионата Португалии «Бенфика» с 76 очками заняла третье место, а «Брага» 64 очками оказалась на четвёртой строчке.

Чемпионом страны с 85 очками стал «Спортинг», а второе место с 80 очками занял «Порту». Эта победа в чемпионате Португалии стала 19-й в истории для «Спортинга». Лидером по количеству завоёванных чемпионств является «Бенфика», которая становилась чемпионом Португалии 37 раз.

Кубок Португалии. Финал
23 мая 2021, воскресенье. 22:30 МСК
Брага
Брага
Окончен
2 : 0
Бенфика
Лиссабон
1:0 Пиазон – 45+3'   2:0 Орта – 85'
Удаления: Пиазон – 90+4' / Лейте – 17', Таарабт – 90+3'
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