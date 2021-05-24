Бийол вернётся в ЦСКА из «Ганновера»

«Ганновер» вернёт словенского полузащитника Яку Бийола, права на которого принадлежат ЦСКА. 22-летний футболист вернётся в стан армейцев. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Бийол перешёл в ЦСКА из «Рудара» летом 2018 года. Минувшей осенью он был отдан в аренду «Ганноверу». В завершившемся сезоне Бийол провёл 30 матчей (25 в основе) во второй Бундеслиге и заработал восемь жёлтых карточек. Также он сыграл один матч в Кубке Германии. В завершившемся сезоне «Ганновер» с 42 очками занял 13 место.

В составе ЦСКА Бийол отыграл 66 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 2,5 млн. Контракт словенца с армейским клубом действует до 2023 года.