«Настоящий лжец!». Кобялко ответил избившему его армянскому тренеру

Российский форвард армянского «Пюника» Антон Кобялко прокомментировал слова избившего его тренера Егише Меликяна.

«Слова Меликяна — это всё ложь чистой воды. Он — настоящий лжец. Когда увидел, сразу подумал, что это не мужчина, потому что мужчина так делать не должен. Не знаю, наверное, он хочет спасти свою тренерскую карьеру, раз говорит, что его там не было… Можно же посмотреть камеры — там всё видно. Можно ткнуть носом, неужели человек этого не понимает?

Меликян сказал, что обязательно пожмёт вам руку при встрече? Я поздороваюсь, наверное, он всё же старше меня. Но руку не пожму. До сих пор не могу понять, что он от меня хотел: оскорбить или что? Я ведь ему не мешал, не настраивал коллектив против него, профессионально относился к своему делу. Для меня загадка, почему он себя так повёл. Не хочешь выпускать футболиста — твоё право, на то ты и главный тренер. Но зачем кричать и оскорблять? Лает, как собака, а зачем это нужно?», — рассказал Кобялко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.