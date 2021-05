7 вещей, за которые сезону РПЛ хочется сказать «спасибо»

Несколько дней назад на «Чемпионате» вышел материал с критикой прошедшего сезона РПЛ. Но пора поговорить и о плюсах: да, негатива было много, но нельзя не обращать внимания на действительно крутые вещи. Мы выбрали семь, за которые хочется сказать спасибо. Это не формат топа, лишь освежаем в памяти отличные эпизоды сезона и прощаемся с ним на хорошей ноте.

Прогресс молодёжи в «Динамо» и других клубах

Сандро Шварц отлично вписал молодых футболистов в основу. Евгеньев не один раз выводил команду на поле с капитанской повязкой, Захарян стал самым молодым открытием сезона, принёс «Динамо» важные очки, запомнился красивыми голами и теперь поедет со сборной России готовиться к чемпионату Европы. А были ещё и Тюкавин, и Грулёв — эти ребята тоже громко заявили о себе и в будущем обязательно появятся в сборной. За развитие молодёжи немецкому тренеру хочется сказать спасибо. Уверен, в следующем сезоне «Динамо» станет только круче.



Но следить за молодёжью интересно не только в «Динамо». Незаменимым для «Спартака» стал Павел Маслов — конечно, ему могут припомнить автоголы, но глобально он добавил обороне «Спартака» надёжности и здорово двигал мяч вперёд в нескольких матчах. Маслов вообще второй по скорости футболист «Спартака», что было заметно и в официальных матчах.

Отлично показали себя и молодые игроки «Рубина» — Денис Макаров и Хвича Кварацхелия. Первый стал открытием чемпионата и забил несколько чудесных голов, второй и вовсе ключевой игрок казанской команды, за которым сейчас охотятся топ-клубы Европы.

Невероятный весенний отрывок «Локомотива»

«Локомотив» начинал сезон со скандалами — болельщики до сих пор не простили предыдущему руководству увольнения Юрия Сёмина, а прошлым летом и осенью их недовольство ощущалось особенно сильно. Потом клубу ещё и перестало везти — из-за травм выпала целая группа лидеров, из-за чего результаты «Локо» были плачевными. Команда заняла последнее место в группе ЛЧ, пропустила по пять от «Краснодара» и «Динамо». В итоге на перерыв «Локо» уходил восьмым с минимальными надеждами на еврокубки.



Но весну команда Николича провела прекрасно — восемь побед подряд в РПЛ и три в Кубке России. В итоге «Локо» финишировал третьим, до последнего претендовал на путёвку в квалификацию ЛЧ и выиграл Кубок страны.

Результативность

Средняя результативность РПЛ — 2,65 гола за матч. Зрелищность лиги повысилась, мы стали привыкать к матчам, где забивают по пять-шесть мячей. «Краснодар» проигрывал 1:6 «Спартаку» и 0:5 «Ахмату», «Локо» дважды за сезон пропускал пять и один раз даже шесть голов, ожидаемо много мячей залетало в ворота «Тамбова» и «Ротора». При этом хватало и матчей, в которых явного «избиения» одной из команд не было: например, «Динамо» — ЦСКА, «Ростов» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит». Конечно, качество самого футбола оставляло желать лучшего, но за матчами с кучей красивых голов наблюдать гораздо интереснее, чем за скучными победами по 1:0.

Футбол со зрителями

У европейских чемпионатов и Лиги чемпионов, которые всегда было интереснее смотреть, чем РПЛ, прежде всего из-за уровня футбола, наша лига в этом сезоне выигрывала за счёт присутствия болельщиков. Да, такое решение — во многом политическое, но добиться допуска зрителей на трибуны РФС пытался с самого старта сезона. Благодаря атмосфере на стадионах мы увидели такие великолепные матчи, как «Ростов» – «Спартак», «Зенит» — «Локомотив» и финал Кубка в Нижнем Новгороде. Без зрителей никаких праздничных ощущений от футбола точно бы не было.

Конкуренция и борьба за ЛЧ до последнего тура

Если с чемпионством «Зенита» всё стало ясно ещё в апреле или даже в марте, то по местам в еврокубках до 29-го тура оставались вопросы (а по второму месту — до самого конца). «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА оставались в борьбе, так что судьба путёвок в еврокубки была неясна до финиша сезона. В итоге между второй и седьмой командами разница составила лишь семь очков. Даже новичок РПЛ «Химки» мог залететь в Лигу конференций. Раньше так называемое болото РПЛ было гораздо шире, но уровень команд усреднился — и мы получили ещё больше интриги в весенней части турнира.

Сохранение интриги до конца — важный атрибут любого зрелищного чемпионата. И пусть лучшая и худшая команды чемпионата определились заранее, а интрига в борьбе за 15-ю строчку РПЛ была испорчена скандалом с переносом игры «Уфы» и «Арсенала». Зато, например, битва за серебро получилась великолепной. Это был тот момент, когда одновременно пытаешься следить за двумя играми, где у обеих команд всё идёт не по плану. «Спартак», которому всего лишь надо было не проиграть в Грозном, после первого тайма уступал «Ахмату» 0:2. А «Локомотив» дома в большинстве не мог забить хотя бы один мяч «Уралу». Решилось всё, правда, предсказуемо — «Спартак» совершил камбэк и вырвал путёвку в ЛЧ. Но просмотр вторых таймов матчей в Грозном и Черкизово доставил огромное удовольствие.

Клубы разрывали соцсети

Грамотный SMM давно стал необходимостью для клубов РПЛ, и в этом году огромный шаг вперёд сделали «Рубин» со «Спартаком». Видео с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким, поющим All I want for Christmas, разорвало не только российский интернет — тренером восхищались в Англии и Нидерландах. Работники медиаслужбы «Спартака» вообще побили рекорд по количеству лайков и ретвитов своим постом о Суперлиге и резко провоцировали соперников, забирая внимание на себя, когда это было нужно команде (например, после матча с ЦСКА).

Но прилетало и красно-белым: как обычно, хорош был «Зенит», в котором после победы над «Спартаком» напомнили экс-гендиректору клуба о «брошенной перчатке». В Питере просто выложили видео с расстрелом красной перчатки.

Чистка судейского корпуса

Как бы мы ни возмущались судейскими ошибками, нужно признать — РФС начал бороться с токсичными арбитрами. От работы по делу отстранили Василия Казарцева, а Алексею Еськову после матча между «Спартаком» и «Сочи» пришлось завершить карьеру. Потом пожизненно лишили права судить Михаила Вилкова. Сейчас разбирательство продолжается по Васильеву — он грубо ошибся в игре «Ротора» и «Ахмата».

Закон в нашем футболе вообще стал работать лучше, и клубы этим умело пользовались. «Спартак» добился дисквалификации арбитра Кирилла Левникова за то, что тот соврал на заседании КДК. Столь же сурово был наказан и «Локомотив» за появление своего начальника Станислава Сухины в судейской (это было не первое подобное нарушение, поэтому клубу пришлось играть матч на нейтральном поле). Можно надеяться, что в следующем сезоне судейских ошибок станет меньше, а за соблюдением регламента станут следить внимательнее.