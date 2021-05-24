Криштиану Роналду выложил фото с пальцем у губ после выхода «Ювентуса» в Лигу чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал пост в своём «инстаграме» после матча заключительного, 38-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (4:1).
Португалец пропустил встречу из-за сильной усталости. Бьянконери рисковали не попасть в Лигу чемпионов, однако благодаря осечке «Наполи» пробились в главный еврокубок.
После матча Криштиану разместил фотографию, на которой он держит палец у губ. Также в посте есть снимок из раздевалки, где футболисты «Ювентуса» празднуют успех. «До самого конца!» — написал Роналду.
Напомним, Роналду по итогам сезона стал лучшим бомбардиром Серии А. В 33 матчах первенства он забил 29 голов, шесть из которых — с пенальти. В тройку лучших снайперов розыгрыша также вошли нападающий «Интера» Ромелу Лукаку (24 гола) и форвард «Аталанты» Луис Мурьель (22).
- 24 мая 2021
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