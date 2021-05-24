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Криштиану Роналду установил уникальное достижение по итогам сезона Серии A

Криштиану Роналду установил уникальное достижение по итогам сезона Серии A
Максим Лесовой
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду установил уникальное достижение по итогам сезона чемпионата Италии.

Как сообщается в «твиттере» ESPN FC, Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось стать лучшим бомбардиром АПЛ, Ла Лиги и Серии А.

Ранее стало известно, что Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021. Португалец забил 29 голов, шесть из них — с 11-метровой отметки. В этом сезоне португалец провёл в итальянском чемпионате 33 матча.

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн.

«Мы не уедем, пока не подпишем его». Как Роналду играл в «Спортинге» до трансфера в «МЮ» «Мы не уедем, пока не подпишем его». Как Роналду играл в «Спортинге» до трансфера в «МЮ»
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