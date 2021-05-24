Криштиану Роналду установил уникальное достижение по итогам сезона Серии A

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду установил уникальное достижение по итогам сезона чемпионата Италии.

Как сообщается в «твиттере» ESPN FC, Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось стать лучшим бомбардиром АПЛ, Ла Лиги и Серии А.

Ранее стало известно, что Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021. Португалец забил 29 голов, шесть из них — с 11-метровой отметки. В этом сезоне португалец провёл в итальянском чемпионате 33 матча.

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн.