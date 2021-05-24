Дзюба: почему остальные столько не забили «Тамбову»? Нравится всем принижать людей

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказался о покере в матче 30-го тура РПЛ с «Тамбовом» (5:1).

«Я не просил партнёров играть на меня с «Тамбовом», даже установки такой не было. Старались играть на Сутормина, чтобы он набрал десятое очко. Просто звёзды сложились так, что я забивал. Что касается «Тамбова», то почему остальные ему столько не забили? Меня всегда это удивляет. Нравится всем принижать людей. Установки забить побольше у меня не было. Хотел забить 200-й гол, да. Хотел попытаться выиграть ассистентскую гонку, отдать две голевые. Даже договорились с Суторминым, что если будут пенальти, то я ему покачу, мне голевую засчитают. Получилось так, как получилось. В нужном моменте оказывался у ворот, были классные передачи ребят», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.