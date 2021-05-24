Давид Трезеге и Дмитрий Сычёв представили Кубок Европы в Москве. Лучшие фото с выставки

24 мая в московском Парке Горького состоялась презентация Кубка чемпионата Европы по футболу. В ней приняли участие руководитель Департамента спорта г. Москвы Алексей Кондаранцев, генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, директор Парка Горького Павел Трехлеб, чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Франции Давид Трезеге, а также бронзовый призер Евро-2008, экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв.
Бывший нападающий «Монако», «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге выразил уверенность в отличной организации матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
«Прежде всего хочу сказать спасибо всем, кто причастен к организации. Я десять раз был в России, и это большое удовольствие. Кубок будет представлен публике. Санкт-Петербург — основная база, но в Москве благодарная публика. Надеюсь, что организация будет на высшем уровне. И даже несмотря на пандемию, уверен, всё будет организовано отлично», — передаёт слова Трезеге корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Лучшие кадры с выставки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 24 мая 2021
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