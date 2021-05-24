Марио Манджукич попрощался с «Миланом»
Поделиться
Нападающий Марио Манджукич попрощался с «Миланом». Хорватский форвард покидает итальянский клуб в связи с истечением срока действия контракта.
«Играть за «Милан» было удовольствием. Я благодарен руководству клуба за предоставленную возможность, тренерскому штабу — за самоотверженный труд и моим товарищам по команде, которые являются не только отличными игроками, но и прекрасными людьми. Рад, что нам удалось вернуть великий клуб в Лигу чемпионов, где он и должен быть. Желаю всем в клубе только всего самого лучшего в будущем», — написал Манджукич на своей странице в «Инстаграме».
Манджукич перешёл в «Милан» в январе 2021 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах итальянской Серии А.
Новость по темеМанджукич отказался от мартовской зарплаты в «Милане»
Комментарии
Рекомендуем вам
- 24 мая 2021
-
16:19
-
16:04
-
16:02
-
15:38
-
15:37
-
15:21
-
15:19
-
15:10
-
15:08
-
15:03
-
14:59
-
14:56
-
14:52
-
14:49
-
14:38
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:20
-
14:05
-
14:04
-
13:51
-
13:39
-
13:35
-
13:14
-
13:09
-
12:50
-
12:39
-
12:38
-
12:36
-
12:33
-
12:31
-
12:21
-
12:18
-
12:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам