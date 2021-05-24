Нападающий Марио Манджукич попрощался с «Миланом». Хорватский форвард покидает итальянский клуб в связи с истечением срока действия контракта.



«Играть за «Милан» было удовольствием. Я благодарен руководству клуба за предоставленную возможность, тренерскому штабу — за самоотверженный труд и моим товарищам по команде, которые являются не только отличными игроками, но и прекрасными людьми. Рад, что нам удалось вернуть великий клуб в Лигу чемпионов, где он и должен быть. Желаю всем в клубе только всего самого лучшего в будущем», — написал Манджукич на своей странице в «Инстаграме».



Манджукич перешёл в «Милан» в январе 2021 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах итальянской Серии А.

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