Манджукич отказался от мартовской зарплаты в «Милане»

Не игравший из-за травмы нападающий «Милана» Марио Манджукич отказался от мартовской зарплаты. Сэкономленные деньги клуб потратит на благотворительность, сообщает ANSA.



Хорватский нападающий решил отказаться от зарплаты за последний месяц, так как не смог помочь россонери в борьбе за место в Лиге чемпионов.



По информации источника, «Милан» перечислит деньги в свой фонд, который занимается проектами поддержки молодёжи в условиях экономической и образовательной нестабильности. Этим жестом клуб подчёркивает, что спорт является инструментом социальной интеграции.



Бывший нападающий «Ювентуса», «Атлетико» и «Баварии» перебрался в «Милан» в январе и пропустил семь из 12 возможных игр в Серии А с момента своего возвращения в Италию.