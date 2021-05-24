Президент РПЛ: просили понизить минимальную вместимость стадионов, где можно это сделать

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что пункт в регламенте о минимальной вместимости стадионов лиги, которая сейчас составляет 10 тысяч зрителей, может быть изменён.



«Этот пункт приняли в сезоне-2016/2017. Мы выходили с ходатайством в сезоне-2019/2020 и просили понизить это для городов, где есть возможность это сделать. При соответствии других критериев, конечно. Мы поднимали этот вопрос ещё раз. Мы говорили с РФС, возможно, при соответствии всех критериев, исполком примет решение о снижении планки. Этот вопрос остается открытым», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, из-за несоответствия пункту о минимальной вместимости стадионов «Оренбург», занявший второе место в ФНЛ, не прошёл лицензирование для выступлений в РПЛ.