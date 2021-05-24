Кавазашвили: 100% на то, что Витория не видел ни одной игры «Спартака». Едет за деньгами

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Руя Витории главным тренером «Спартака».

«Скажу так, первый год Витория будет знакомиться с командой, а второй год ему никто не даст работать. От него ждут какого-то успеха в первый год, кому нужно кормить его дальше?! Если он сейчас привезёт из-за границы игроков, то каждый из них должен уже в совершенстве владеть искусством футбола, Руй не должен учить их играть. Иначе у него успеха не будет.



Салихова вышла из совета директоров в связи с несогласием назначения Витории, она умная женщина. Если человек, в данном случае Витория, приезжает на переговоры в Москву и не идёт на матч команды — он идёт за деньги. И никакой заинтересованности в успехе команды у него нет. Как можно приехать и не посмотреть на игру «Спартака» и «Локомотива»?! Любой иностранный тренер полгода должен втягиваться в работу. Ставлю сто процентов на то, что он не видел ни одной игры «Спартака». Руй приходит с закрытыми глазами и думает, что что-то сделает. Чёрт возьми, когда мы научимся работать со своими кадрами? Понимаю, что деньги сейчас делают свою работу, но должны быть какие-то национальные принципы. Надо придерживаться их», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.