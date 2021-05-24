Прядкин — о плей-офф в РПЛ: мы хотим гладкий чемпионат

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о невозможности размещения раунда плей-офф в календаре российских клубов из-за реформы Лиги чемпионов.

«Позиция РПЛ однозначна: мы хотим гладкий чемпионат, все клубы это поддерживают. Хотя было предложение от ряда наших ведущих клубов о плей-офф, но мы не можем его никуда разместить с учётом реформы Лиги чемпионов, у нас просто нет окон, куда это можно вставить. Будут дополнительные сведения, информация о шагах — мы её доведём до всех», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее Сергей Прядкин также рассказал о решении перераспределить доходы футбольных клубов, выступающих в элитном дивизионе российского футбола. По словам функционера, это сделано с целью поддержки маленьких клубов. Со следующего сезона 60% доходов будут распределены между всеми клубами, а оставшиеся 40% финансов распределят по спортивному принципу.