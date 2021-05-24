Генрих Мхитарян попал в сборную сезона Серии А по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную завершившегося сезона итальянской Серии А.

Звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Италии между собой поделили нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье, у обоих игроков оценка 7,6. Замкнул тройку лучших Ромелу Лукаку из «Интера». В сборную сезона также попал армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян.



Сборная сезона Серии А: Андреа Консильи («Сассуоло»), Тео Эрнандес («Милан»), Диего Годин («Кальяри»), Кристиан Ромеро («Аталанта»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Генрих Мхитарян («Рома»), Родриго Де Пауль («Удинезе»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Ромелу Лукаку («Интер»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук завершил сезон с оценкой 6,53.