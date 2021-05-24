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Четыре игрока «Атлетико» попали в команду сезона чемпионата Испании по версии WhoScored

Четыре игрока «Атлетико» попали в команду сезона чемпионата Испании по версии WhoScored
Максим Хрущ
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Портал WhoScored представил символическую сборную завершившегося сезона испанской Примеры.

Звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Испании досталось нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, который получил оценку 8,5. Второе и третье место делят нападающий «Реала» Карим Бензема и форвард «Вильярреала» Жерар Морено. Оба футболиста получили оценку 7,6. В команду сезона Примеры попали четыре игрока мадридского «Атлетико», который стал чемпионом Испании.

Сборная сезона чемпионата Испании: Ян Облак («Атлетико»), Хавьер Галан («Уэска»), Стефан Савич («Атлетико»), Жюль Кунде («Севилья»), Киран Триппьер («Атлетико»), Антуан Гризманн («Барселона»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Каземиро («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Лионель Месси («Барселона»), Карим Бензема («Реал»).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев завершил сезон-2020/2021 со средней оценкой 6,42.

Фото: WhoScored

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