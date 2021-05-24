Лионель Месси — игрок сезона в европейских лигах из топ-5 по версии WhoScored

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом сезона-2020/2021 в пяти ведущих европейских лигах по версии портала WhoScored.
Средняя оценка аргентинца в матчах завершившейся кампании составила 8,5. Ближайший преследователь капитана сине-гранатовых — форвард «Баварии» Роберт Левандовски (8,1). Остальные игроки, ставшие лучшими на своих позициях, получили меньше 8 баллов.
Напомним, Месси стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша чемпионата Испании. В 35 матчах он забил 30 голов, однако его команда заняла лишь третье место в турнирной таблице, уступив мадридскому «Реалу» и «Атлетико». Лео второй раз подряд не сумел завоевать «Золотую бутсу», которую вручают лучшему бомбардиру Европы. Приз достался Левандовскому, забившему 41 гол в немецкой Бундеслиге.
- 24 мая 2021
-
14:49
-
14:38
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:20
-
14:05
-
14:04
-
13:51
-
13:39
-
13:35
-
13:14
-
13:09
-
12:50
-
12:39
-
12:38
-
12:36
-
12:33
-
12:31
-
12:21
-
12:18
-
12:15
-
12:09
-
12:02
-
11:57
-
11:50
-
11:50
-
11:38
-
11:38
-
11:09
-
11:04
-
10:56
-
10:55
-
10:48
-
10:28