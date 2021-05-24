Лионель Месси — игрок сезона в европейских лигах из топ-5 по версии WhoScored

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом сезона-2020/2021 в пяти ведущих европейских лигах по версии портала WhoScored.



Средняя оценка аргентинца в матчах завершившейся кампании составила 8,5. Ближайший преследователь капитана сине-гранатовых — форвард «Баварии» Роберт Левандовски (8,1). Остальные игроки, ставшие лучшими на своих позициях, получили меньше 8 баллов.



Напомним, Месси стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша чемпионата Испании. В 35 матчах он забил 30 голов, однако его команда заняла лишь третье место в турнирной таблице, уступив мадридскому «Реалу» и «Атлетико». Лео второй раз подряд не сумел завоевать «Золотую бутсу», которую вручают лучшему бомбардиру Европы. Приз достался Левандовскому, забившему 41 гол в немецкой Бундеслиге.

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