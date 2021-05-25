Митрюшкин покинул немецкую «Фортуну», так и не сыграв за команду ни одного матча

Российский голкипер Антон Митрюшкин покинул расположение немецкой «Фортуны», информирует официальный сайт клуба.

25-летний россиянин принадлежал «Фортуне» почти год, но так и не провёл за немецкий клуб ни одного матча. На память о сотрудничестве Митрюшкину подарили фото-коллаж с его изображением. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Антона в € 250 тыс.

До «Фортуны» Митрюшкин защищал цвета швейцарского «Сьона». В конце июня 2020 года стало известно, что Антон покидает команду, за которую выступал с 2016 года. В составе «Сьона» голкипер в 76 матчах пропустил 127 мячей. Впоследствии россиянин попал на просмотр в «Монако», однако стороны так и не заключили контракт. В итоге Антон Митрюшкин оказался в немецкой «Фортуне».