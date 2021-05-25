«Бетис» продлил контракт с 39-летним полузащитником Хоакином

Испанский «Бетис» продлил контракт со своим 39-летним полузащитником Хоакином. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне Хоакин провёл 30 матчей за «Бетис», в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.

Всего за «Бетис» 39-летний полузащитник провел 462 матча. Он является рекордсменом клуба по этому показателю. Футболист выступает за «Бетис» с 2015 года. Ранее он играл за «Фиорентину», «Малагу», «Валенсию». При этом Хоакин является воспитанником «Бетиса». Игрок вызывался в сборную Испании с 2002 по 2007 год.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании «Бетис» с 61 очком занял шестое место, оказавшись в зоне еврокубков.