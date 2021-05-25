«Милан» может расстаться с Романьоли

Защитник Алессио Романьоли может покинуть «Милан» этим летом. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «россонери» работают над тем, чтобы выкупить у «Челси» английского защитника Фикайо Томори, который выступал за «Милан» на правах аренды. Отмечается, что Романьоли не является приоритетом для тренера итальянского клуба Стефано Пиоли.
В завершившемся чемпионате Италии 26-летний Романьоли принял участие в 22 матчах (21 в основе), забил один гол, отдал одну результативную передачу и заработал семь жёлтых карточек. Контракт итальянца с клубом истекает летом 2022 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн. 23-летний Томори принял участие в 17 матчах Серии А (16 в основе) и забил один гол. По данным Transfermarkt, стоимость Томори также составляет € 20 млн.
В прошедшем чемпионате Италии «Милан» с 79 очками занял второе место и примет участие в Лиге чемпионов в будущем сезоне.
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