«Лейпциг» планирует выкупить Клюйверта у «Ромы»

Немецкий «Лейпциг», за который на правах аренды выступал форвард «Ромы» Джастин Клюйверт, хочет выкупить футболиста у итальянцев. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «Лейпциг» заинтересован в подписании 22-летнего голландца на постоянной основе. Сообщается, что немецкий клуб готов заплатить за игрока € 12 млн. В минувшем сезоне Клюйверт провёл 27 матчей за «Лейпциг», в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 14 млн.
Ранее сообщалось, что новый тренер «Ромы» Жозе Моуринью заинтересован в возвращении в команду Джастина Клюйверта.
Футболист стал игроком «Ромы» летом 2018 года. Всего нападающий принял участие в 68 матчах за римский клуб во всех турнирах и забил девять голов. Ранее нидерландский футболист играл за амстердамский «Аякс», в основную команду которого попал в 2017 году. Отцом Джастина является известный экс-форвард национальной команды Нидерландов Патрик Клюйверт.
- 25 мая 2021
-
08:48
-
08:30
-
07:40
-
07:16
-
06:45
-
05:17
-
04:40
-
04:18
-
03:53
-
02:21
-
01:42
-
01:19
-
00:54
-
00:47
-
00:28
-
00:28
-
00:12
- 24 мая 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:45
-
23:38
-
23:26
-
23:11
-
23:07
-
22:43
-
22:40
-
22:32
-
22:22
-
22:11
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:38
-
21:30