«Лейпциг» планирует выкупить Клюйверта у «Ромы»

Немецкий «Лейпциг», за который на правах аренды выступал форвард «Ромы» Джастин Клюйверт, хочет выкупить футболиста у итальянцев. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Лейпциг» заинтересован в подписании 22-летнего голландца на постоянной основе. Сообщается, что немецкий клуб готов заплатить за игрока € 12 млн. В минувшем сезоне Клюйверт провёл 27 матчей за «Лейпциг», в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 14 млн.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Ромы» Жозе Моуринью заинтересован в возвращении в команду Джастина Клюйверта.

Футболист стал игроком «Ромы» летом 2018 года. Всего нападающий принял участие в 68 матчах за римский клуб во всех турнирах и забил девять голов. Ранее нидерландский футболист играл за амстердамский «Аякс», в основную команду которого попал в 2017 году. Отцом Джастина является известный экс-форвард национальной команды Нидерландов Патрик Клюйверт.