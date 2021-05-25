Тамбовский губернатор в годовом отчёте назвал ФК «Тамбов» «уверенным участником РПЛ»

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в отчёте о результатах деятельности администрации региона за 2020 год упомянул ФК «Тамбов» и защитника «Зенита» Юрия Жиркова.
«Профессиональный футбольный клуб «Тамбов» за короткий срок прошёл путь от середнячка второй лиги до уверенного участника Российской Премьер-Лиги. Здесь есть победы, есть и промахи, имеются проблемы, которые решаются, обратите внимание, в том числе и с участием региональной власти.
В Тамбовской области футбол, конечно, самый популярный вид спорта. Наша гордость — региональный центр «Академия футбола». За последние годы специалисты академии подготовили известных в стране и за её пределами спортсменов: Юрия Жиркова, Артёма Архипова, Владислава Лепёхина, Ивана Котельникова, Никиту Иосифова.
Считаю, что развитие академии и созданной на её базе хорошей инфраструктуры и является хорошим вектором для сохранения профессионального футбола в Тамбовской области. В ближайшее время будут приложены все усилия для формирования конкурентноспособной команды на основе лучших воспитанников академии и добросовестного руководства. Уверен, невзирая на злобу и пену отдельных местных бесталанных политиканов, наши ребята будут с достоинством защищать цвета флага Тамбовщины на всероссийских турнирах", — сказал Никитин на заседании областной думы.
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