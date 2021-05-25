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«Шинник» объявил об уходе Юрия Газзаева

«Шинник» объявил об уходе Юрия Газзаева
Алексей Ласнов
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Главный тренер «Шинника» Юрий Газзаев покидает ярославский клуб.

«31 мая истекает контракт у главного тренера ФК «Шинник» Юрия Фарзуновича Газзаева. Футбольный клуб «Шинник» благодарит Юрия Фарзуновича за сотрудничество и желает успеха в дальнейшей тренерской деятельности!» — говорится в сообщении пресс-службы ярославского клуба.

Юрий Газзаев был назначен на пост главного тренера «Шинника» в ноябре 2020 года. С 2011 по 2012 год Газзаев уже возглавлял «Шинник», и под его руководством команда добивалась права играть в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу. Газзаев также возглавлял «КАМАЗ», «Крылья Советов», «Волгарь», «Спартак» Владикавказ, «Енисей» и другие российские клубы.

«Шинник» по итогам 42 туров ФНЛ набрал 25 очков и занял 22-е место в таблице.

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