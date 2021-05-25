Вейналдум перейдёт в «Барселону». Месси одобрил сделку

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в «Барселоне», утверждает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
30-летний голландский футболист, у которого истекает контракт с мерсисайдцами, в скором времени подпишет соглашение с сине-гранатовыми до лета 2024 года. Отмечается, что сам Жоржиньо хочет присоединиться именно к каталонцам, несмотря на переговоры с «Баварией».
Журналист Маттео Моретто в своём «твиттере» подтверждает предстоящий переход Вейналдума и отмечает, что сделку одобрили главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси.
Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.
Последние секунды Вейналдума в футболке «Ливерпуля»:
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