Вейналдум перейдёт в «Барселону». Месси одобрил сделку

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в «Барселоне», утверждает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



30-летний голландский футболист, у которого истекает контракт с мерсисайдцами, в скором времени подпишет соглашение с сине-гранатовыми до лета 2024 года. Отмечается, что сам Жоржиньо хочет присоединиться именно к каталонцам, несмотря на переговоры с «Баварией».



Журналист Маттео Моретто в своём «твиттере» подтверждает предстоящий переход Вейналдума и отмечает, что сделку одобрили главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси.



Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.

Последние секунды Вейналдума в футболке «Ливерпуля»: