Диего Симеоне: клубы английской Премьер-лиги — лучшие в Европе

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, что считает английскую Премьер-лигу самым сильным чемпионатом в Европе.
«Думаю, клубы английской Премьер-лиги — лучшие в Европе. Английский чемпионат очень силён. В первую очередь, его выделяют финансовые инвестиции, поэтому клубы очень сильны. В других чемпионатах не так много ведущих клубов: «ПСЖ», «Бавария» «Барселона», «Мадрид». В Англии выиграть могут «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси». Там больше равных команд.
Когда мы видим состав полуфиналов и финала Лиги чемпионов, то понимаем, что это отличный момент для английского футбола», — приводит слова Симеоне ESPN.
В предстоящем финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Эвертон»
- 25 мая 2021
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