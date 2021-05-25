Диего Симеоне: клубы английской Премьер-лиги — лучшие в Европе

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, что считает английскую Премьер-лигу самым сильным чемпионатом в Европе.

«Думаю, клубы английской Премьер-лиги — лучшие в Европе. Английский чемпионат очень силён. В первую очередь, его выделяют финансовые инвестиции, поэтому клубы очень сильны. В других чемпионатах не так много ведущих клубов: «ПСЖ», «Бавария» «Барселона», «Мадрид». В Англии выиграть могут «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси». Там больше равных команд.

Когда мы видим состав полуфиналов и финала Лиги чемпионов, то понимаем, что это отличный момент для английского футбола», — приводит слова Симеоне ESPN.

В предстоящем финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Эвертон»