Дани Алвес: жалею, что не перешёл в «Манчестер Сити»

38-летний бразильский защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес признался, что жалеет о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Сити».
«Я жалею, что не перешёл в «Манчестер Сити» в 2017-м и не смог вновь поработать с Гвардиолой. Когда ты работаешь с такими людьми, которые всегда находят выход в любой ситуации, это идёт тебе на пользу. Жалею, что не перешёл в команду к Гвардиоле. Но о трансфере в «ПСЖ» сожалений нет. История, которую я прожил в этом клубе, была невероятной», — приводит слова Дани Алвеса Goal со ссылкой на SporTV.
Aлвес перешёл в «Сан-Паулу» летом 2019 года на правах свободного агента. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2022 года. Ранее бразильский футболист выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». С 2006 года Алвес вызывается в национальную команду Бразилии. Завоевав за карьеру 42 титула, Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Эвертон»
- 25 мая 2021
-
16:36
-
16:24
-
16:12
-
16:07
-
15:56
-
15:44
-
15:39
-
15:29
-
15:25
-
15:19
-
15:09
-
15:01
-
14:25
-
14:23
-
14:22
-
14:16
-
14:08
-
14:00
-
13:59
-
13:52
-
13:48
-
13:22
-
13:19
-
13:17
-
12:40
-
12:39
-
12:22
-
12:19
-
12:15
-
12:08
-
12:02
-
12:00
-
11:46
-
11:30
-
11:28