Дани Алвес: жалею, что не перешёл в «Манчестер Сити»

38-летний бразильский защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес признался, что жалеет о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Сити».

«Я жалею, что не перешёл в «Манчестер Сити» в 2017-м и не смог вновь поработать с Гвардиолой. Когда ты работаешь с такими людьми, которые всегда находят выход в любой ситуации, это идёт тебе на пользу. Жалею, что не перешёл в команду к Гвардиоле. Но о трансфере в «ПСЖ» сожалений нет. История, которую я прожил в этом клубе, была невероятной», — приводит слова Дани Алвеса Goal со ссылкой на SporTV.

Aлвес перешёл в «Сан-Паулу» летом 2019 года на правах свободного агента. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2022 года. Ранее бразильский футболист выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». С 2006 года Алвес вызывается в национальную команду Бразилии. Завоевав за карьеру 42 титула, Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Эвертон»