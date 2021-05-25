Виллиан хочет вернуться из «Арсенала» в «Челси»

Нападающий лондонского «Арсенала» Виллиан может сменить команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает Sky Sports, заполучить футболиста пытаются сразу несколько клубов, однако сам он хочет вернуться в «Челси», за который выступал до перехода в стан «канониров». При этом «Арсенал» готов отпустить бразильца бесплатно, несмотря на то что его контракт рассчитан до лета 2023 года.



Виллиан перешёл в «Арсенал» из «Челси» прошлым летом на правах свободного агента. За синих 32-летний игрок выступал с 2013 года, а до этого защищал цвета «Анжи», «Шахтёра» и «Коринтианса». В завершившемся сезоне форвард принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил лишь один гол и отдал пять результативных передач.

Видео единственного гола Виллиана в минувшем розыгрыше АПЛ: