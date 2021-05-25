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Слуцкий — о возможном уходе Кварацхелии из «Рубина»: зачем удерживать поезд на ходу?

Слуцкий — о возможном уходе Кварацхелии из «Рубина»: зачем удерживать поезд на ходу?
Диана Валавичюте
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал возможный уход полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанской команды.

«Не погружён в тему переговоров, их ведёт клуб. Моё мнение — он готов к следующему шагу. Думаю, он его сделает. Зачем удерживать поезд на ходу? Я настолько опытен, настолько часто был в ситуациях, когда лучшие игроки уходили из моей команды, что у меня скорее ощущение внутреннего удовлетворения. Я хорошо сделал свою работу и помог таланту выйти на качественно другой уровень. Понимаю, что есть футбольные места, где развитие игрока будет происходить быстрее, чем в России.

Мы просто найдём замену, структурно ничего менять не придётся. Отличие Хвичи от Ин Бома — он не системообразующий игрок. Квара яркий, качественный, но не системообразующий футболист команды. Тут ничего менять не придётся. Мы будем искать по модели похожего игрока, но не станем менять стиль и систему игры», — приводит слова Слуцкого «Спорт-экспресс».

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Источник: «Севилья» начала переговоры с «Рубином» по трансферу Кварацхелии
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