Источник: «Севилья» начала переговоры с «Рубином» по трансферу Кварацхелии
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«Севилья» связалась с руководством «Рубина» и начала переговоры по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии, утверждает Fichajes.net. «Севилья» может заплатить казанцам за грузинского игрока от € 15 до 20 млн.
Бадри Кварацхелия, отец Хвичи, ранее сообщил о предстоящем уходе сына из казанского клуба. По его словам, хавбек не останется в России.
Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Аякс» и «Лидс Юнайтед».
Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
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