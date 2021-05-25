Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Севилья» начала переговоры с «Рубином» по трансферу Кварацхелии

Источник: «Севилья» начала переговоры с «Рубином» по трансферу Кварацхелии
Алексей Ласнов
Комментарии

«Севилья» связалась с руководством «Рубина» и начала переговоры по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии, утверждает Fichajes.net. «Севилья» может заплатить казанцам за грузинского игрока от € 15 до 20 млн.

Бадри Кварацхелия, отец Хвичи, ранее сообщил о предстоящем уходе сына из казанского клуба. По его словам, хавбек не останется в России.

Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Аякс» и «Лидс Юнайтед».

Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Новость по теме
Отец Кварацхелии: Хвича точно покинет «Рубин» этим летом. Он не останется в России
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021