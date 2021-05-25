Головин: лучшая форма в карьере? Просто сейчас я счастлив в клубе

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой приезд в расположение сборной России.

«Стану ли лидером в сборной? Тяжело сказать, как будет. Стану давать свой максимум, делать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде.

Нахожусь ли в лучшей форме за всю карьеру? Я просто сейчас более счастлив в клубе. И рад вернуться в сборную. А по поводу формы — будем смотреть», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.