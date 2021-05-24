Александр Головин провёл лучший сезон в карьере по системе «гол+пас» в чемпионате

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин удачно провёл завершившийся во Франции сезон-2020/2021.
24-летний футболист провёл 21 матч во французской Лиге 1 и совершил 14 результативных действий, забив пять мячей и отдав девять голевых передач. Александр установил личный рекорд — столько очков по системе «гол+пас» в одном розыгрыше чемпионата он ещё не набирал. Предыдущим рекордом были семь результативных действий. Головин установил его в составе ЦСКА в сезоне-2016/2017, а затем повторил за «Монако» в кампании 2019/2020.
«Монако», набрав 78 очков в 38 турах, занял третье место в турнирной таблице Лиги 1, уступив лишь «Пари Сен-Жермен» (82) и сенсационно ставшему чемпионом «Лиллю» (83). Команда Головина в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
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