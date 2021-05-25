Фернандеш: футбол без болельщиков — другой вид спорта. Здорово, что на финале будут фанаты

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Вильяреалом».



«Каждый из нас полон уверенности. Чем больше проходит времени, тем хуже, ведь мы хотим играть. Завтрашний день проведём в обычном режиме. Изучим соперника, хотя уже сделали это. Самое главное в том, что мы знаем, что надо делать на поле.



Наш тренер провёл много времени с сэром Алексом Фергюсоном. Сульшер знает всё, что мог бы нам донести сэр Алекс. Команда уверена в себе. Мы знаем, что надо делать. Пришло время насладиться финалом, ведь до этой стадии доходит далеко не каждый.



Футбол без болельщиков — другой вид спорта. Здорово, что на финале будут фанаты. Надеюсь, они получат от матча удовольствие.



Наша команда добилась существенного прогресса. Мы стали намного сильнее, если сравнивать с прошлогодним полуфиналом Лиги Европы. Конечно, выход в финал — это уже хороший результат, но мы должны победить завтра, чтобы назвать эту кампанию идеальной. Мы знаем, что нам нужно сделать, но, как сказал наш тренер, шансы тут — 50 на 50», — сказал Фернандеш на предматчевой пресс-конференции.



Финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 26 мая, в Гданьске (Польша). Начало встречи — в 22:00 мск.