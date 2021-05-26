Унаи Эмери: «МЮ» — фаворит финала ЛЕ. Но у «Вильярреала» есть свои аргументы для победы

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился мнением о фаворите в финальном матче Лиги Европы.
«Каждый финал отличается от других. У меня были финалы, где мы были фаворитами, но было и наоборот. Но это всё предматчевые расклады. Завтра будем пылать гордостью и боевым настроем. Мы доказали, что у нас крепкая команда. «МЮ» в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили манкунианцев. Главное, воспользоваться теми возможностями, что нам выпадут.
Надо постараться навязать свою игру в отдельных фазах, но прежде всего биться в тех зонах, где соперник силён, и тем нивелировать его преимущество. У нас богатая и достойная история, но она не такая давняя. Если «Манчестер Юнайтед» и фаворит, то потому, что у него превосходные игроки и великая история, но у нас есть свои аргументы для победы в Гданьске», — цитирует испанского специалиста официальный сайт УЕФА.
Унаи Эмери трижды подряд, с 2014 по 2016 год, выводил в финал второго по значимости европейского турнира «Севилью». Во всех трёх случаях «Севилья» выиграла турнир.
Финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 26 мая, в Гданьске (Польша). Начало встречи — в 22:00 мск.
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