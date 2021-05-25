Эмери: за последние годы Лига Европы добилась большого прогресса

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал об ожиданиях от финального матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
«Мы гордимся и чувствуем ответственность за то, чтобы сделать последний шаг и добыть победу. Но в любом случае этот проект построения команды не замедлится и не остановится.
Этот турнир добился большого прогресса. Сейчас в нём играет множество топовых команд, которые отчаянно хотят выиграть трофей. «Вильярреал» заслужил своё место в их числе. Завтра мы хотим показать себя с лучшей стороны. Если сыграем на уровне, то способны побороться с «МЮ» за победу», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.
Унаи Эмери трижды подряд, с 2014 по 2016 год, выводил в финал второго по значимости европейского турнира «Севилью». Во всех трёх случаях «Севилья» выиграла турнир.
Финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 26 мая, в Гданьске (Польша). Начало встречи — в 22:00 мск.
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