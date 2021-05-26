«Ощущения положительные». Агент Кумана рассказал о встрече тренера с Лапортой

Роб Янсен, агент главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана, рассказал о переговорах специалиста с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.



«Ощущения положительные. Всё настолько хорошо, что Рональд может остаться в клубе дольше, чем до конца сезона-2021/2022. Но мы пока далеки от соглашения, впереди ещё переговоры», — приводит слова Янсена De Telegraaf.

В заключительном 38-м туре испанской Примеры «Эйбар» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре. В первом тайме игра была равной, с некоторым преимуществом хозяев в определённых моментах. После перерыва ход игры сохранился, но на 81-й минуте отличились именно гости. Форвард каталонского клуба Антуан Гризманн, пробив из пределов штрафной площади, записал гол на свой счёт.



Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками. Третье место досталось «Барселоне» — 79 очков.