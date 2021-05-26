Врачи «Реала» разрешили Рамосу играть на Евро-2020, он был в предварительной заявке Энрике

Медицинский штаб «Реала» разрешил вызвать защитника Серхио Рамоса в сборную Испании в случае необходимости, сообщает COPE.
По данным источника, 18 мая, глава медицинской службы сборной Испании Хуан Кота проконсультировался с медицинскими службами «Реала», чтобы узнать о статусе Рамоса. Врачи мадридского клуба одобрили вызов футболиста на чемпионат Европы, если главный тренер Луис Энрике сочтёт это целесообразным. К тому же, за день до этой консультации Энрике включил защитника в предварительную заявку.
Ранее стало известно, что Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборная Испании сыграет в группе Е с национальными командами Польши, Словакии и Швеции.
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