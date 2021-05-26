«Реал Сосьедад», «Бетис» и «Наполи» могут заменить «Реал», «Барселону» и Ювентус» в ЛЧ

«Реал Сосьедад», «Реал Бетис» и «Наполи» могут заменить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» в Лиге чемпионов, сообщает Football Espana.
По данным источника, это может произойти в том случае, если УЕФА решит дисквалифицировать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге, а Спортивный арбитражный суд (CAS) при обжаловании этого решения со стороны клубов, встанет на сторону УЕФА.
«Реал Сосьедад» и «Бетис» заняли пятое и шестое место по итогам сезона Примеры. «Наполи», в свою очередь финишировал на пятом месте в Серии A.
Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования. Только «Барселона», «Реал» и «Ювентус» до сих пор не объявили о своём выходе из турнира.
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