УЕФА собирается исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из Лиги чемпионов

УЕФА собирается дисквалифицировать «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из Лиги чемпионов в следующем сезоне за участие в Суперлиге, сообщается в «твиттере» El Partidazo de COPE.

По данным источника, помимо дисквалификации, на клубы может быть наложен серьёзный денежный штраф. Отмечается, если санкции будут введены, то эти три клуба обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования. Только «Барселона», «Реал» и «Ювентус» до сих пор не объявили о своём выходе из турнира.

7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере € 15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.