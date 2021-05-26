«Вулверхэмптон» намерен продать Рубена Невеша за € 40 млн

«Вулверхэмптон» проведёт перестройку состава после ухода главного тренера Нуну Эшпириту Санту.



По информации The Athletic, клуб намерен продать одного из своих лидеров, чтобы получить дополнительные средства для приобретения новых игроков. Ожидается, что «волки» расстанутся с полузащитником Рубеном Невешем, который является одним из самых дорогих футболистов команды. С продажи португальца клуб намерен выручить примерно £ 35 млн (€ 40 млн).



Невеш перешёл в «Вулверхэмптон» из «Порту» в 2017 году. Сумма трансфера составила почти € 18 млн. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает его в € 50 млн.



В завершившемся сезоне 24-летний хавбек принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил пять голов (три — с пенальти) и отдал одну результативную передачу, а также получил восемь жёлтых карточек.

Видео гола Невеша в ворота «Ньюкасла»: