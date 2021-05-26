«Спартак» поздравил «Црвену Звезду» с оформлением «золотого дубля», разместив пост в своём «твиттере». Сербский клуб стал чемпионом страны и выиграл национальный Кубок.
«Поздравляем братский клуб с оформлением дубля в сезоне! Браво, чемпионы», — написали представители пресс-службы красно-белых.
Напомним, 25 мая в матче Кубка Сербии «Црвена Звезда» встречалась с «Партизаном». Встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич» и завершилась победой «Црвены Звезды» в серии послематчевых пенальти (0:0 – основное время, 4:3 – по пенальти).
«Црвена Звезда» в четвёртый раз в своей истории стала победителем Кубка Серии. Ранее команде удавалось это сделать в сезонах-2006/07, 2009/10, 2011/12. «Црвена Звезда» оформила досрочное чемпионство в Суперлиге за четыре тура до конца сезона. При этом команде удалось завершить сезон без единого поражения.
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