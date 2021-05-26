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AS: уход Варана из «Реала» практически неизбежен. Он, Марсело и Иско одной ногой вне клуба

AS: уход Варана из «Реала» практически неизбежен. Он, Марсело и Иско одной ногой вне клуба
Михаил Рождественский
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Мадридский «Реал», вероятно, расстанется сразу с несколькими футболистами основы в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, защитники Рафаэль Варан и Марсело, а также полузащитник Иско уже «одной ногой вне клуба». Более того, уход француза издание называет практически неизбежным. В «Реале» рассчитывают выручить крупную сумму на продаже игроков. За Варана «сливочные» потребуют не менее € 60 млн, а за всю троицу в общей сложности хотят получить около € 100 млн.

В завершившемся сезоне «Реал» набрал 84 очка в 38 матчах и занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико» (86). В последнем туре «сливочные» претендовали на титул, однако «матрасники» избежали осечки во встрече с «Вальядолидом», одержали волевую победу и финишировали первыми в чемпионате впервые с 2014 года.

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