Салихова: увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему не сразу заявила о выходе из совета директоров.



«Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение. В клубе и в совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила еще 17 мая, но не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива». Кстати, Доменико скромно просил не устраивать никаких прощальных церемоний, чтобы не возникало дополнительной эмоциональной нагрузки. Он всегда думал о команде. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы вместо проводов мы анонсировали переподписание контракта.



Многие изменения в «Спартаке» связывают с моим появлением в клубе, поэтому я обнародовала это решение, что отныне в деятельности клуба я не принимаю участия и не несу ответственность», — цитирует Салихову «Спорт-экспресс».

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