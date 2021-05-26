Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Спартака» стал игроком «Торпедо»

Воспитанник «Спартака» стал игроком «Торпедо»
Диана Валавичюте
Комментарии

Полузащитник Данил Полубояринов подписал контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба. Соглашение 24-летнего футболиста с «Торпедо» рассчитано на три года.

Полубояринов является воспитанником «Спартака». Хавбек выступал в составе молодёжной команды московского клуба, а также за «Спартак-2». Во второй половине 2019 года Полубояринов играл за «Энергетик-БГУ», а затем перешёл в волгоградский «Ротор». Последним клубом полузащитника стал «Волгарь». В минувшем сезоне Полубояринов принял участие в 31 матче Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями.

Напомним, в следующем розыгрыше РПЛ из нынешних клубов ФНЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет. «Торпедо» за 42 матча удалось набрать 72 очка и завершить сезон на шестом месте в турнирной таблице.

Новость по теме
Евгений Алдонин покинул «Торпедо»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021