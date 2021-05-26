Гендиректор «Шахтёра»: российские клубы вели переговоры с Де Дзерби

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал, что переговоры с итальянским специалистом Роберто Де Дзерби вели и российские клубы.



«Мы начали переговоры несколько месяцев назад. Сначала это был анализ ситуации — анализировали, какие тренеры могут возглавить «Шахтёр». Потом были первые контакты. С момента первого контакта мы поняли, что друг другу подходим. Не было переговоров касаемо денежных вопросов. Всё вращалось только вокруг футбола, в который мы хотим играть, и вокруг футболистов, которых мы хотим видеть. Всё вращалось в футбольной плоскости.



В течение одного-двух месяцев я читал очень много разговоров по поводу безумных зарплат и каких-то финансовых условий. Это всё не соответствует действительности. Мы сегодня здесь находимся, и всё, о чём мы говорим, касается только футбола. Де Дзерби живёт футболом. Он сто процентов времени посвящён футболу. Ему важен только футбол и развитие команды, в которой он находится.



Он хочет выучить язык, чтобы понимать украинских футболистов. Он говорит на испанском. Благо дело, что у нас есть профессиональный переводчик. В переговорах были российские клубы. Около четырёх команд делали серьёзные предложения. Он отказался. Ему понравился наш проект. Это любовь с первого взгляда — и с нашей стороны, и с его стороны.



Прежде чем принять предложение, он оценил нас с точки зрения состава, который мы имеем. Функционал этих футболистов, в какой футбол мы играем. Он знал нас полностью, когда согласился возглавить команду. Это дорогого стоит. Ему понравилась команда на поле и вне поля. Де Дзерби в переговорном процессе несколько раз акцентировал внимание, что ему важна поддержка менеджмента, чтобы они понимали, в какой он футбол играет, его видение и философию», — цитирует Палкина сайт телеканалов «Футбол 1/2/3».