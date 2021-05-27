«Вильярреал» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов благодаря победе в Лиге Европы

«Вильярреал» в следующем сезоне выступит в групповом этапе Лиги чемпионов благодаря победе в финале Лиги Европы.

Сезон в Примере «Вильярреал» завершил на седьмом месте и должен был сыграть в Лиге конференций, но благодаря победе в Лиге Европы команда получила путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Напомним, в матче финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 в серии пенальти). Решающий пенальти не забил голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа. «Вильярреал» впервые в своей истории стал победителем Лиги Европы. «Красные дьяволы», в свою очередь, уже выигрывали этот трофей в 2017 году.