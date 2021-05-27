Такой сценарий не встретишь и в кино! В финале Лиги Европы всё решили пенальти от вратарей

«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл Лигу Европы. Для Унаи Эмери это четвёртая победа в турнире, а Уле-Гуннар Сульшер по-прежнему без трофеев в «МЮ».

Перед матчем в Гданьске пострадали болельщики «Манчестер Юнайтед». Местные фанаты, обнаружив британцев в одном из баров, нарушили социальную дистанцию и слегка их помяли. Три человека получили травмы, но никто серьёзно не пострадал. Кстати, УЕФА разрешил заполнить стадион на 25%, так что финал Лиги Европы собрал около 10 тыс. зрителей. Поклонники «МЮ» и «Вильярреала» получили по две тысячи билетов.

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуйар остался в запасе, так как не смог полностью восстановиться от травмы голеностопа. Любопытная деталь по составу «Вильярреала»: в основе вышел аргентинец Херонимо Рульи – второй голкипер команды в Примере, но первый в Лиге Европы. Хотя было бы красиво, если бы Серхио Асенхо получил возможность выиграть трофей в воротах. Это стало бы наградой для 31-летнего испанца за желание играть в футбол, несмотря ни на что. Асенхо в ходе карьеры четыре (!) раза рвал крестообразные связки колена.

Наш старый знакомый Эмери, конечно же, не собирался играть с «Манчестер Юнайтед» – едва ли не лучшей команды Европы по умению контратаковать – в классический испанский открытый футбол.

«Вильярреал» в плотных 4-4-2 оборонялся средним и даже низким блоком, заставляя команду Сульшера много времени проводить в позиционных атаках. Опорные полузащитники «жёлтой субмарины» располагались очень близко к центральным защитникам, так что форвардам манкунианцев было тяжело находить свободное пространство между линий. Поль Погба и Скотт Мактоминай могли бы в такой ситуации атаковать вторым темпом с подборов, но они в первом тайме не били из опасных зон за исключением одного эпизода – первого удара в матче в исполнении шотландца.

Тем не менее напряжение у штрафной «Вильярреала» было. «МЮ» прессинговал, а испанцы дважды оставались вдесятером из-за травмы Хуана Фойта. С перевязанной головой и разбитым носом молодой аргентинец напоминал настоящего воина. Он уходил с поля только для того, чтобы остановить кровь и вернуться. При этом команда Эмери достаточно спокойно выходила из-под давления. Хорошо двигала мяч на своей половине, однако не с такой степенью риска, как принято в современном футболе, когда команды, желая разбить чужой прессинг, привозят голы в свои ворота. Когда угроза риска достигала максимума, испанцы просто били вперёд. Если терять мяч, то в центре поля или на чужой трети, а не у собственных ворот.

Как только «Вильярреал» сам решил по-настоящему включиться в прессинг ближе к концу получаса игры, то едва не получил гол от быстро развернувшего контратаку «МЮ». Тем не менее «жёлтая субмарина» продолжила высоко встречать соперника при его розыгрышах от ворот. Благодаря чему и заработала штрафной, с которого забила. Дани Парехо, как всегда, исполнил блестящую передачу, а Жерар Морено опять доказал, что он как мало кто в Европе умеет открываться в чужой штрафной на рывках. Люк Шоу как-то странно передавал форварда Виктору Линделёфу. Морено до этого был прикрыт и потому бежал отчаянно, словно из заточения на свободу.

Удивительная статистика к перерыву: «Вильярреал» заметно уступил по количеству передач на чужой половине (78:171) и на последней трети (29:126), зато выиграл по ударам – 5:3 (в створ – 1:1).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

Во втором тайме Сульшер должен был поменять детали. Он, очевидно, понимал: «Вильярреал» читает всё, что предлагает его команда. Бруну Фернандеша, можно сказать, оставили без мяча (лишь 43 касания до гола «МЮ»: меньше только у Мэйсона Гринвуда и Эдинсона Кавани), а к кроссам от Аарона Ван-Биссаки и Люка Шоу оборона «жёлтой субмарины» была готова. Центральные защитники Рауль Альбиоль и Пау Торреса, за которого, по слухам, манкунианцы спорят на трансферном рынке с «Реалом», успевали занимать позиции, разворачивать корпус и снимать верх.

Выручили два стандарта. Штрафной превратился в угловой, а после удара свободно подобравшего мяч Маркус Рашфорда «Манчестер Юнайтед» повезло с отскоком. VAR подтвердил – Эдинсон Кавани забивал по правилам.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

На фоне утомлённости и после психологического удара в виде пропущенного мяча «Вильярреалу» стало труднее сдерживать «МЮ». Неудивительно, что вслед за первым голом команда Сульшера получила возможность забить второй. Эмери в этой ситуации мог отреагировать разве что заменами. Он выпустил Пако Алькасера, который одно время имел славу лучшего запасного Европы, поменял вообще все фланги. Логичный ход, ведь крайние игроки заметно «наелись», постоянно совершая рывки в узких 4-4-2.

Пожалуй, в этот отрезок игры бывший тренер «Спартака» достиг свой цели. Хотя в целом второй тайм остался за «МЮ». Манкунианцы нанесли 10 ударов (в створ – 1), тогда как «Вильярреал» – 3 (в створ – 0).

В 90 минут финалисты Лиги Европы не уложились. Видать, соскучились по футболу с болельщиками, поэтому решили растянуть удовольствие ещё на полчаса. Вообще складывалось впечатление, что поклонники «Вильярреала» как-то поживее, но вряд ли это связано с инцидентом в баре. «Жёлтая субмарина» в дополнительное время стремилась перевести игру в удобный для себя темп за счёт контроля мяча. Сульшер подождал-поглядел и только тогда решился на первую замену.

Пожалуй, ничья с серией пенальти стала самым справедливым исходом матча (удары в дополнительное время – 4:1 в пользу «Вильярреала», в створ – 0:0). Хотя одиннадцатиметровый едва не был назначен раньше, когда мяч на 115-й минуте попал в руку Фреду. Поставить одиннадцатиметровый за такое касание – значит, спровоцировать большой скандал. К счастью, Клеман Турпен напомнил, что VAR – всего лишь инструмент, а решения принимают судьи. Француз и принял адекватное решение.

Если вы убеждены, что серия пенальти – это лотерея, то в таком случае Эмери купил счастливый билет. «МЮ» с «Вильярреалом» и тут продлили удовольствие, не уложившись ни в 10 ударов, ни в 20 ударов. Когда закончились полевые игроки, к «точке» подошли вратари. Рульи сыграл за себя и за Асенхо. Аргентинец дважды переиграл Давида де Хеа – фантастическая развязка!