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Симоне Индзаги может заменить Конте на посту главного тренера «Интера»

Симоне Индзаги может заменить Конте на посту главного тренера «Интера»
Кирилл Горбачинский
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«Интер» контактирует с главным тренером «Лацио» Симоне Индзаги. Об этом сообщает в «Твиттере» итальянский инсайдер Танкреди Палмьери.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщило о том, что миланский клуб может расторгнуть контракт с главным тренером Антонио Конте в ближайшие 48 часов. По слухам, причиной тому может стать финансовый вопрос. В планах «Интера» оставаться конкурентоспособным, но сокращать расходы, чтобы адаптировать бюджет в условиях текущего экономического кризиса, что не соответствует амбициям Конте, который не только является самым высокооплачиваемым тренером Серии А, но и настаивает на усилении клуба через трансферы.

У Индзаги в свою очередь напряженные отношения с руководством «Лацио» и истекающий в июне контракт.

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