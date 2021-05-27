Симоне Индзаги может заменить Конте на посту главного тренера «Интера»

«Интер» контактирует с главным тренером «Лацио» Симоне Индзаги. Об этом сообщает в «Твиттере» итальянский инсайдер Танкреди Палмьери.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщило о том, что миланский клуб может расторгнуть контракт с главным тренером Антонио Конте в ближайшие 48 часов. По слухам, причиной тому может стать финансовый вопрос. В планах «Интера» оставаться конкурентоспособным, но сокращать расходы, чтобы адаптировать бюджет в условиях текущего экономического кризиса, что не соответствует амбициям Конте, который не только является самым высокооплачиваемым тренером Серии А, но и настаивает на усилении клуба через трансферы.

У Индзаги в свою очередь напряженные отношения с руководством «Лацио» и истекающий в июне контракт.