«Вернулись кликать». В «Зените» отреагировали на слова Салиховой

В «Зените» отреагировали на слова Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна. Соответствующая публикация появилась в «Твиттере».
«Вернулись кликать», — написали представители пресс-службы «Зенита».
Напомним, ранее Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему не сразу заявила о выходе из совета директоров. Она отметила, что не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива».
По итогам сезона-2020/2021 «Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России. Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».
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