Рашфорд получил более 70 расистских оскорблений после поражения в финале Лиги Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд пожаловался на расистские оскорбления в социальных сетях после поражения в финальном матче Лиги Европы с «Вильярреалом».



«По меньшей мере 70 расистских оскорблений в моих соцсетях на данный момент. Удачи тем, кто пытается заставить меня чувствовать себя ещё хуже, чем сейчас.



Меня больше возмущает, что один из оскорблявших пользователей, оставивший гору эмодзи обезьяны, — это учитель математики с открытым профилем. Он учит детей! И знает, что может спокойно оскорблять людей на расовой почве без каких-либо последствий…» — написал Рашфорд в своём «твиттере».



Напомним, встреча состоялась на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). В середине первого тайма, на 29-й минуте, нападающий Жерар Морено вывел испанскую команду вперёд. В начале второй половины матча, на 55-й минуте, форвард Эдинсон Кавани восстановил равновесие. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти удачливее оказался «Вильярреал», который дождался нереализованного удара в исполнении вратаря Давида де Хеа и одержал победу — 11:10.